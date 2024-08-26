Kırklareli'nde Tarım ve Sanatın Buluşması: Asırlık Traktörler Ressamlara Tuval Oldu

Kırklareli'nde Sanat ve Tarım Buluşması

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 32 ressamın katılımıyla gerçekleştirilen renkli bir etkinlik gerçekleşti. Asırlık 4 traktör, ressamların yaratıcılıklarıyla adeta tuvale dönüştürüldü.

Resim Çalıştayı

Emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Basri Erdem'in öncülüğünde düzenlenen "Köyde Sanat Resim Çalıştayı" etkinliği, Akçaköy'de yapıldı. Burada, sanatçılar traktörler üzerine yağlı boya eserler yarattı.Ressamlarla Renkli Görüntüler

Ressamlar, yaptıkları ayçiçeği, Atatürk ve doğa temalı resimlerle ziyaretçilerin beğenisini topladı. Prof. Dr. Basri Erdem, etkinliğin tarım ile sanatı bir araya getirmenin güzel bir yolu olduğunu vurguladı. Etkinlik ile ilgili olarak Erdem, "Bu keyifli çalışmalar, köy hayatına yeni bir soluk katıyor" dedi.

Ressamların Düşünceleri

Etkinlikte yer alan ressamlardan Rüzgar Fidan, bu deneyimin kendisi için çok özel olduğunu belirtti. Fidan, "İlk kez bir traktöre resim yaptım. Traktörlere hayran kaldım ve bu organizasyonda yer aldığım için çok mutluyum" şeklinde duygularını ifade etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde asırlık 4 traktöre 32 ressam tarafından çeşitli resimler çizildi. Akçaköyde düzenlenen etkinliğe katılan 32 ressam, traktörlere yağlı boya ile resimler yaptı.