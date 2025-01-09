Kırklareli'nde Tartışma Sonucu Tabancayla Öldüren Kadına Hapis Cezası

Kırklareli'nde tartışma sonucu bir kişiyi tabancayla öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 16:18
Kırklareli'nde Tartışma Sonucu Tabancayla Öldüren Kadına Hapis Cezası

Kırklareli'nde, Lüleburgaz ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren bir kadına toplamda 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Aynı zamanda "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün hapis cezası aldı.

Olay 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti. Aralarında husumet bulunan Sevinç G. ile Orhan E. Nergis Sokak'ta karşılaştılar. Tartışmanın büyümesi sonucunda, Sevinç G. yanındaki tabancayla Orhan E.'ye ateş etti. Orhan E. olay yerinde hayatını kaybederken, Sevinç G. gözaltına alındı ve çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, sanık Sevinç G. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı. Savunmasında, "Ne yaptıysam korkumdan yaptım ama çok pişmanım. Takdiri mahkemeye bırakıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından sanığı, "kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.

Bu dava, Kırklareli'nde yaşanan şiddet olaylarına bir yenisini eklemiş oldu ve toplumda tartışmalara neden oldu.

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