Kırklareli'nde Trafik Kazası: İki Ölüm, Bir Yaralı

Kırklareli'nde Feci Trafik Kazası

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan kazada iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kazanın Detayları

Kaza, Ahmetbey Kavşağı'nda meydana geldi. Efe V. yönetimindeki 34 AIY 319 plakalı otomobil ile Ramiz Tanrıver'in kullandığı 59 LS 625 plakalı otomobil çarpıştı.

Acil Durum Ekipleri Olay Yerinde

Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar üzerine kazaya sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla yönlendirildi. Sağlık ekipleri, kaza sonrası yaptıkları kontrollerde sürücü Ramiz Tanrıver ve aynı araçta bulunan Aynur Tanrıver'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü Efe V., Lüleburgaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.