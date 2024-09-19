Kırklareli'nde 'Trak Medeniyeti'nin İzleri' Defilesi Düzenlendi

Kırklareli'nde Renkli Bir Defile Gerçekleşti

Kırklareli, 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde 'Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri' ismiyle bir defileye ev sahipliği yaptı. Bu özel etkinliğin organizatörlüğünü ise Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü üstlendi.

Tarihi Bir Atmosferde Gerçekleşti

Defile, tarihi bir otelin bahçesinde ve Yayla Meydanı'nda düzenlendi. 1'i erkek kıyafeti olmak üzere toplam 12 farklı kreasyon, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Göz Alıcı Performanslar

Etkinlik boyunca Trak kıyafetleri giymiş dansçıların gösterileri, izleyicilere görsel bir şölen sundu. Defile, yaklaşık bir saat sürerken, Trak figürlerinin yer aldığı müzik aletleri de mankenler tarafından sergilendi.

Önemli İsimler Etkinlikte Bulundu

Defileye; Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun, Belediye Başkan Yardımcıları Kürşat Yamaner, Burak Süzülmüş, Sabri Çınar, Kent Konseyi Başkanı Yasemin Ertaş, Belediye Başkanı Derya Bulut'un eşi Özge Bulut ve pek çok vatandaş katıldı.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.

Kırklareli'nde 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında "Trak Medeniyeti'nin Trakya İzleri" adlı defile düzenlendi. Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hazırlanan 1'i erkek kıyafeti 12 kreasyon, Yayla Meydanı'ndaki tarihi bir otelin bahçesinde beğeniye sunuldu.