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Kırklareli'nde Tüfekle Annelerini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde annesini vuran zanlı gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 17:26
Kırklareli'nde Tüfekle Annelerini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde Korkunç Olay

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, 20 yaşındaki U.G. adlı genç, annesi Ebru G.'yi tüfekle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, Yıldız Mahallesi Emel Caddesi'ndeki ikametlerinde meydana geldi.

Olay Anı ve Gelişmeler

Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı, U.G. annesi Ebru G. (38) ile tartıştıktan sonra tüfeğini ateşledi. Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Ancak, sağlık ekipleri Ebru G.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Adli Süreç Başladı

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından, Ebru G.'nin cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından gözaltına alınan U.G., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, U.G.'yi tutuklama kararı verdi. Sonuç Olarak

Bu olay, Lüleburgaz'daki mahallesi için büyük bir şok kaynağı olurken, toplumda aile içi şiddet ve gençlerin ruh sağlığı konularının yeniden tartışılmasına yol açtı.

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