Kırklareli'nde Ulaşım Projeleri Hız Kazanıyor

Kırklareli'deki Ulaşım Projeleri İncelemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kırklareli'nde sürdürülen yol projeleri hakkında bilgi vermek üzere şehirdeki çeşitli ziyaretlerini gerçekleştirdi. Bakan Uraloğlu, Saray-Kırklareli yolunun inşaatını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgilendirme aldı.

Proje Detayları ve İlerleme

71.1 kilometrelik Saray-Kırklareli yolunun 33.1 kilometrelik kısmının bölünmüş yol olarak tamamlandığını açıklayan Uraloğlu, "Bu yolla Kırklareli, Saray üzerinden hem Tekirdağ'a hem de İstanbul'a bağlanacak. Proje revizyonu yapıldı; 4 milyar lira bütçe ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz," dedi.

Beklenen Kazançlar ve Tasarruflar

Bakan, projenin tamamlanmasıyla ilçe ve köy geçişlerinin kolaylaşacağını, transit ve yerel trafiğin hızlanacağını belirtti. Uraloğlu, "Yıllık tasarruflarımız zamandan 692 milyon lira, yakıttan 176 milyon lira olmak üzere toplamda 868 milyon lira olacak. Ayrıca yılda 13 bin 100 ton karbon salınımını azaltmayı hedefliyoruz," şeklinde konuştu.

Çerkezköy-Kapıkule Hattı İle Hızlı Ulaşım

Bakan Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule hızlı tren projesinin 229 kilometreye düşürüldüğünü ve 153 kilometrelik Çerkezköy-Kapıkule kesiminin önümüzdeki yılın ağustos ayında açılacağını duyurdu. Bu hattın, yük ve yolcu taşımacılığında seyahat sürelerini önemli ölçüde kısaltması bekleniyor.

Yerel Ziyaretler

Uraloğlu, incelemelerinin ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ve Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut'u ziyaret ederek yerel yöneticilerle projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Kırklareli'nde Saray-Kırklareli yolunun yapım çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.