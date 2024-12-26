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Kırklareli'nde Uyuşturucu Bulunan Bulgaristan Uyruklu Sanığa 30 Yıl Hapis Cezası

Kırklareli'nde uyuşturucu bulunduran Bulgaristan uyruklu sanık Y.N.K, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 14:55
Kırklareli'nde Uyuşturucu Bulunan Bulgaristan Uyruklu Sanığa 30 Yıl Hapis Cezası

Kırklareli'nde Uyuşturucu Bulunan Sanığa Verilen Cezalar

Kırklareli'nde, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısı'nda otomobilinde uyuşturucu madde bulunan Bulgaristan uyruklu sanık Y.N.K'ya 30 yıl hapis cezası verildi.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.N.K. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Mahkemede sanık avukatı ve tercüman da hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında Y.N.K'nın "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak sanık, suçsuz olduğunu ileri sürerek beraatini istedi.

Y.N.K, otomobilinde ele geçirilen uyuşturucuyu kendisinin saklamadığını öne sürerek, aracının arıza sebebiyle bir süre tamirde kaldığını belirtti. Aracının kapılarından birinin arızalı olduğunu ve bu nedenle uyuşturucunun orada kalmış olabileceğini söyledi.

Sanığın Savunması ve Verilen Cezalar

Sanık, duruşma sırasında "Başıma gelen bu olay herkesin başına gelebilir. Ben suçlu değil, mağdurum. Savcının bana yöneltmiş olduğu suçlamalarla bir ilgim yok. Suçsuzum ve affedilmeyi talep ediyorum." ifadesini kullandı. Sanık avukatının savunmasının ardından süreç devam etti ve Y.N.K, "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan 30 yıl hapis cezasına ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Bununla birlikte, sanık Y.N.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Olayın Detayları

Olay, 19 Mart 2024 tarihinde Y.N.K'nın yönetimindeki BÜSO4TE plakalı otomobilin Dereköy Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık İstihbarat ekipleri tarafından X-ray taramasına tabi tutulması ile başladı. Şüpheli yoğunluk tespiti üzerine narkotik dedektör köpeği "Alfa" da kullanılarak gerçekleştirilen aramada toplam 4 kilo 492 gram kokain ele geçirildi. Şüpheli Y.N.K, emniyetteki işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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