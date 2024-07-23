Kırklareli'nde Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası: 7 Sanığa 45 Yıla Kadar Hapis Cezası İstemi

Kırklareli'nde Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası Açıldı

Kırklareli'nde, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 sanık hakkında 45'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İddianame Mahkemeye Sunuldu

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, tutuklu sanıklar A.O., B.E.E., F.G., H.E.C.E., H.G., L.H. ve S.Ç. hakkında hazırladığı iddianameyi Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Sanıklar hakkında "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla ağır cezalar talep ediliyor.

Olayın Gelişimi

İddianamede, Çanakkale Hava Radar Komutanlığı tarafından 16 Temmuz 2023 tarihinde yaptığı tespit sonrası, kayıt dışı bir hava aracının Türk hava sahasına girdiği ifade edildi. Kavaklı beldesi civarında sinyal kesen helikopterin Yenimahalle köyü yakınlarında alçak uçuş yaptığı kaydedildi.

Jandarma Ekiplerinin Çalışmaları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli araçların fiziki takibe alınması sonrası operasyon gerçekleştirdi. Yenimahalle köyünde yaşayan çiftçiler helikopter sesi duyduklarında, ışık yakarak hava aracını gördüklerinde, helikopterin bir alana iniş yaptığı belirlenmiştir.

Uyuşturucu Ele Geçirildi

Gerçekleştirilen operasyonda, cüzdanlarda ve çantalar içinde toplam 88 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin jandarma ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya çalıştıkları, bu sırada H.G., A.O. ve L.H.'nin yakalandığı belirtildi.

Sanıkların Yargılanması

İddianamede sanıkların toplamda 30 yıldan, 45’er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor. Yargılama süreci önümüzdeki günlerde başlayacaktır.

Sonuç

Bu davanın, Kırklareli'nde uyuşturucu kaçakçılığına karşı yürütülen mücadelede önemli bir adım olduğu ifade edilmektedir. Süreç, yargı önünde devam edecektir.