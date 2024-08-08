Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 15 Tutuklama

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

Kırklareli'nde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 16 şüpheli üzerinde gerçekleştirilen operasyonda, 15 kişi tutuklandı.

Operasyonun Detayları

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde önemli bir uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ele Geçirilen Malzemeler

Yapılan aramalarda, 263,64 gram metamfetamin, 38,23 gram sentetik uyuşturucu, 6,12 gram esrar, 0,18 gram kenevir, 80 uyuşturucu nitelikli hap, 2 hassas terazi, bir tabanca ve bir av tüfeği bulundu. Ayrıca, suçtan elde edildiği düşünülen 33 bin 70 lira, 200 avro ve 105 dolar da ele geçirildi.

Dikkat Çeken Detaylar

Operasyon sırasında el konulan hassas terazilerden birinin kolye görünümünde olması dikkat çekti.

Adli Süreç

Gözaltına alınan 16 şüpheli, sağlık kontrolü için Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan sağlık kontrollerinin ardından şüpheliler adliyeye getirildi. Sulh ceza hakimliği tarafından yapılan değerlendirmede, 15 şüpheli tutuklanırken, bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.