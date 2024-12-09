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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 15:47
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 28 Gözaltı, 6 Tutuklama

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, toplamda 28 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonun başından bu yana sürdürdüğü çalışmalarda, gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kırklareli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden 6'sı, savcılık ifadelerinin ardından hakimlikçe uyuşturucu madde satmak suçundan tutuklandı.

Diğer 22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, ilde uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen mücadelenin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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