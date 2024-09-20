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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı, 38 bin lira ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:09
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:09
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Kırklareli'nde Yaşanan Uyuşturucu Operasyonu

Kırklareli'nde gerçekleştirilen geniş çaplı uyuşturucu operasyonunda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonun Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, Lüleburgaz'da uyuşturucu ticareti yapıldığına dair istihbarat aldı. Ekipler, bu bilgi doğrultusunda harekete geçerek, bir taksi ile şüphelilerin ikametlerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ele Geçirilenler

Gerçekleştirilen aramalarda, uyuşturucu maddeler ile birlikte suçtan elde edildiği değerlendirilen 38 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişinin 2'sinin kadın olduğu belirtildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Süreci

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, diğer 3 kişi serbest bırakıldı.

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