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Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:49
Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonu Düzenlendi

Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bazı kişilerin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirleyerek harekete geçti.

Operasyonun Detayları

Bilgilerin değerlendirilmesi sonucu düzenlenen operasyonda, şüpheliler G.J, S.D, G.T, U.C ve B.İ gözaltına alındı. Yapılan aramalarda şüphelilerin evlerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Tutuklama Süreci

Emniyet müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Bu operasyon, Kırklareli'nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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