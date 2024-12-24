Kırklareli'nde Yangın Çıkaran Sanığa 2 Yıl 1 Ay Hapis Cezası

Kırklareli'nde Yangın Olayı ve Sonrası

Kırklareli'nde, 11 Şubat Pazar günü Karakaş Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'nde bulunan Kırklareli Belediyesine ait BEYA Personel Organizasyon ve Tanıtım Anonim Şirketi binasında yangın çıkan sanık Ü.T. hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Duruşmaya katılmayan Ü.T., 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı.

Duruşma esnasında, cumhuriyet savcısı, sanığın “kamu malına yakarak zarar verme” suçundan cezalandırılmasını talep etti. Ancak sanık avukatı, mütalaayı kabul etmediklerini belirterek dosyada somut delil bulunmadığını savundu.

Mahkeme, Ü.T.'nin 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Olayla ilgili gelişmeler, polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu Ü.T.'nin gözaltına alınmasıyla başladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ü.T., Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden yakalanarak tutuklandı.

İlk duruşmada 12 Mart tarihinde adli kontrol şartıyla tahliye edilen sanığın durumu, Kırklareli Adliyesi'nde gündeme geldi. Yangın olayının ayrıntıları ve sanığın mahkemedeki tutumu, yargı sürecinin ilerlemesinde etkili oldu.