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Kırklareli'nde Yasadışı Yollarla 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde bir haftada 94 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. 5 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 09:35
Kırklareli'nde Yasadışı Yollarla 94 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kırklareli'nde Düzensiz Göçmen Operasyonu

Kırklareli'nde, bir haftada yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 94 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son günlerde düzensiz göçle mücadele kapsamında etkin çalışmalarına devam etti.

Yapılan operasyonlar neticesinde, jandarma ekipleri 94 düzensiz göçmeni yakalayarak işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim etti.

Gözaltına Alınan Şüpheliler

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Buna ek olarak, olaylarda kullanılan 2 araca da el konuldu. Jandarma ekiplerinin bu tür operasyonlara devam edeceği bildirildi.

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