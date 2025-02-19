Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Kırklareli'nde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Haftanın başında Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşılan Dereköy Sınır Kapısı'nda başlayan kar yağışı, kent merkezinde de hissedilmeye başlandı.

Polis ve jandarma ekipleri, kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Dereköy Sınır Kapısı'nda, kar lastiği bulunmayan araçların trafikte ilerlemesine izin vermiyor. Şehirde ölçülen hava sıcaklığı ise sıfırın altında 2 derece olarak belirlendi. Kar yağışının gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Ulaşımda Aksamalar Yaşandı

Kızılcıkdere köyü yakınlarındaki Organize Sanayi Bölgesi'ne giden yolun yokuş kısmında meydana gelen buzlanma, bazı araçların yolda kalmasına sebep oldu. Bu durum nedeniyle ulaşım 45 dakika süreyle durakladı. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve karayolu ekipleri gönderildi. Ekiplerin kar küreme ve tuzlama çalışmalarıyla yol yeniden trafiğe açıldı.

Bölgede, yoğun kar yağışının devam etmesi bekleniyor.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu Kırklareli'nde, kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.