Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, ulaşımı aksatıyor ve bölgede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:18
Kırklareli'nde Yoğun Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Kar Yağışı Şiddetini Artırıyor

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah saatlerinde Demirköy ve Kofçaz ilçeleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında başlayan kar yağışı, bölgede yer yer 25 santimetre kalınlık oluşturdu.

Ulaşımda Aksamalar Yaşanmakta

Demirköy ilçesinin Mahyatepe mevkisinde yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksaklıklar meydana gelirken, bazı araçların yolda mahsur kaldığı bildirildi. Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yenice köyü girişinde oluşturduğu uygulama noktasında, Demirköy ilçesine gidecek araçların zincirsiz geçişine müsaade etmiyor.

Gün Boyu Kar Yağışı Bekleniyor

Kırklareli'nde hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olarak ölçülürken, kar yağışının gün boyunca etkili olması bekleniyor. Bölgede yoğun kar yağışının devam etmesiyle birlikte tedbirler artırılmaya çalışılıyor.

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