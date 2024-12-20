Kırklareli'nde Yoğun Sis Nedeniyle Görüş Mesafesi 40 Metreye Düştü

Kırklareli'nde Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'de bu sabah başlayan yoğun sis, şehrin genelinde hayatı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam ediyor. Sis nedeniyle, görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü. Sürücüler, trafikte ilerlemekte oldukça zorluk yaşarken, kaza riskinin arttığı bildirildi.

Polis Ekipleri Önlem Aldı

Yerel polis ekipleri, sisin sebep olduğu tehlikeleri en aza indirmek amacıyla kent genelindeki çeşitli noktalarda önlemler alıyor. Sürücülere hızlarını azaltmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuluyor.

Hava Durumu ve Beklentiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen verilere göre, Kırklareli'nde hava sıcaklığı 7 derece olarak ölçülüyor. Uzmanlar, sisin gün boyu etkili olacağını ve sürücülerin dikkatli olmalarını tavsiye ediyor.

Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Kentte sabah başlayan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metrenin altına düştü.