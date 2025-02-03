Kırklareli'nde Yoğun Sis Trafiği Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli'nde Yoğun Sis Etkisi

Kırklareli'nde, öğle saatlerinde aniden etkili olmaya başlayan yoğun sis, görüş mesafesinin 30 metrenin altına düşmesine sebep oldu. Bu durum, şehirdeki günlük yaşamı ciddi şekilde olumsuz etkiledi.

Trafikte Zorluklar

Sürücüler, sis nedeniyle trafikte ilerlemekte zorluk yaşarken, polis ekipleri çeşitli noktalarda önlemler alarak güvenliği sağlamak için çalışmalar yürütüyor. Özellikle Kırklareli-Pınarhisar kara yolunda olan etkiler, diğer bölgelere göre daha belirgin halde.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde, sisin gün boyunca devam etmesi bekleniyor. Sürücüler ve yayalar için dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapılıyor.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.

Kırklareli'nde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.