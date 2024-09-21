Kırklareli'nde Yöresel Lezzetlerin Tanıtıldığı Şenlikler

Kırklareli'nde Yöresel Tatlar Tanıtıldı

Kırklareli, 15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri çerçevesinde köylü kadınlar, odun ateşi eşliğinde yöresel yemeklerin yapımını sergiledi. Bu kapsamda, bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi lezzetler pişirildi.

Uygulamalı Lezzet Şovu

Yayla Mahallesi’nde bir çay bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, köylü kadınlar önce ateş yaktı ve ardından yöresel tatları pişirmeye başladı. Vatandaşlar, Fatma Karaman tarafından gösterilen bulama yapımına yoğun ilgi gösterdi. Karaman, bulamanın pişirilme aşamasını ve püf noktalarını büyük bir titizlikle anlattı.

Belediye Başkanı Aktif Katılım Gösterdi

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, etkinlikte odun ateşinde bulama tenceresini karıştırarak katılımcılarla birlikte oldu. Karaman, bulama yapımını genç nesle aktarmanın önemini vurguladı. Bulama, pekmez ve çöven ile kaynatılarak hazırlandığını belirtti.

Çikolata Alternatifi Bulama

Karaman, bulamanın yapım sürecini şu şekilde özetledi: "Bulama yaklaşık 1 saatte hazır oluyor ve ben 35 yıldır bunun tanıtımını yapıyorum. İçeriğinde çöven ve pekmez var, bu yüzden çikolata yerine bulama tercih edilebilir. Bulama, çikolatadan çok daha faydalı."

Vatandaşların Beğenisi Toplandı

Etkinliğe katılan Aycan Yıldız, bulamanın kokusuna dayanamayarak tadına baktığını ve bu lezzeti çok beğendiğini ifade etti. Yıldız, yerel tatların büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Üzüm İkramı

Etkinlik alanında Belediye Başkanı Bulut ve Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner, vatandaşlara üzüm dağıttı. Yaklaşık 600 kilogram üzümün ikram edildiği etkinlikte uzun kuyruklar oluştu. Şenlikler, yarın sona erecek.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.

Kırklareli "15. Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" kapsamında köylü kadınlar, odun ateşinde bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetlerin yapımını uygulamalı gösterdi. Yayla Mahallesi'nde bir çay bahçesinde köylü kadınlar önce ateş yaktı daha sonra bulama, kuru fasulye ve kuskus gibi yöresel lezzetleri pişirdi. Belediye Başkanı Derya Bulut, vatandaşlara kuru fasulye dağıttı.