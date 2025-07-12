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Kırklareli'ndeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 250 dekarlık alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 12.07.2025 22:44
Güncelleme Tarihi: 12.07.2025 22:44
Kırklareli'ndeki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucunda kontrol altına alındı. Yangın, Kocatarla köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anızlık alanda başlamış ve hızla ormanlık alanlara sıçramıştır.

Bölgedeki yangın ihbarı sonrasında Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri hemen harekete geçti. Yangına, havadan bir helikopter ve iki uçak ile karadan 18 arazöz ve iş makineleriyle müdahale gerçekleştirilmiştir.

Yangının başlangıç noktasında bir otomobilin alev alarak yandığı da bildirildi. Köylüler, traktörleriyle yangın söndürme çalışmalarına destek verirken, İl Jandarma Komutanlığı komando timi de bölgede seferber oldu.

Yangın söndürme müdahalesinde bir personelin elinden yaralandığı, UMKE ekibinin bu yaralıya hemen müdahale ettiği öğrenildi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz Kaymakamı Seda Ünlü, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Kofçaz Belediye Başkanı Levent Şenol, İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca ve AFAD Müdürü Salih Erden de olay yerinde çalışmaları takip etti.

Ekiplerin yaklaşık 8 saat süren yoğun çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınırken, bu felaket sonucu 250 dekarlık bir alanın zarar gördüğü tespit edildi.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kırklareli'nin Kofçaz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

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