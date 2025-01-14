Kırklareli'ndeki Silahlı Saldırıda 4 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde silahlı saldırı sonucu 4 kişi yaralandı, 4 zanlı tutuklandı. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:44
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:44
Kırklareli'ndeki Silahlı Saldırıda 4 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde Silahlı Saldırıya Karşı Etkili Müdahale

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Aralık 2024'te meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olarak 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Silahlı saldırı öncesinde bir kafeteryaya motosikletten ateş edildiği bilgisi üzerine emniyet güçleri, olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve bir pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

İLGİLİ HABERLER

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede
2
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında
3
Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı
4
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı
5
'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi
6
Muş'ta Kadınlar Tandırda Ekmeğiyle Oyuncu Oldu: AA'nın Yılın Karelerinde
7
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!