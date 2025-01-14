Kırklareli'ndeki Silahlı Saldırıda 4 Zanlı Tutuklandı

Kırklareli'nde Silahlı Saldırıya Karşı Etkili Müdahale

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 12 Aralık 2024'te meydana gelen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırı sonrası başlatılan geniş çaplı soruşturma çerçevesinde Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantılı olarak 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Soruşturma ve Tutuklamalar

Silahlı saldırı öncesinde bir kafeteryaya motosikletten ateş edildiği bilgisi üzerine emniyet güçleri, olayla ilgili detaylı bir çalışma başlattı. Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda kimlikleri belirlenen 13 şüpheli yakalandı.

Yapılan operasyon sırasında gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği ve bir pala ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.