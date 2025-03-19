Kırklareli’nden Sağlığın Tarihi Adımları Defilesiyle Geçmişe Yolculuk

Kırklareli’nde Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi

Kırklareli, 1820 yılından günümüze kadar sağlık çalışanlarının kullandığı kıyafetlerin sergilendiği "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"ne ev sahipliği yaptı. Defile, İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Uğur Turan'dan Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Etkinlikte, sağlık çalışanları hemşire ve doktor kıyafetlerini tanıttı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, defilenin anlamı hakkında yaptığı konuşmada, bu tür organizasyonların çok önemli olduğunu belirtti. Turan, tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ederek, Türkiye Yüzyılı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde hizmet etmenin değerine dikkat çekti.

Turan, “Dünyanın birçok ülkesinden insanlar tedavi amacıyla Türkiye’ye geliyor. Türk sağlıkçılar tüm dünyada takdir ediliyor. Sadece hekim olarak değil, tıbbi materyal, cihazlar ve hastane modernizasyonu alanlarında da büyük işler gerçekleşiyor.” ifadelerini kullandı. Bu vesileyle her bir hekimin öneminin altını çizdi.

Özel Anma ve Ödüller

Defilede, hayatını kaybeden kalp damar cerrahı Prof. Dr. Ömer Işık anısına hazırlanan bir video gösterimi de sunuldu. Ayrıca, etkinlik kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvasında dereceye giren sağlık çalışanlarına plaket takdim edildi.

İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, sağlık çalışanlarına gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür etti. Etkinlik, katılımcılar arasında büyük bir beğeni topladı ve sağlık camiasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kırklareli'nde düzenlenen "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"nde, 1820 yılından bugüne sağlık çalışanlarının kullanıldığı kıyafetler sergilendi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, programda konuşma yaptı.

Kırklareli'nde düzenlenen "Sağlığın Tarihi Adımları Defilesi"nde, 1820 yılından bugüne sağlık çalışanlarının kullanıldığı kıyafetler sergilendi. Kırklareli Valisi Uğur Turan, programda konuşma yaptı.