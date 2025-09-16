Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

Kırklareli'de zirai don zararı gören 220 üreticiye toplam 22.5 milyon lira destek ödemesi yapılacak. Karar 1 Şubat 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 11:50
Bahar aylarında etkili olan zirai don felaketi sonrası zarar gören üreticilere yönelik beklenen müjdeli haber resmileşti. Cumhurbaşkanı Kararı ile kabul edilen destek paketi kapsamında Kırklareli'nde 220 üreticiye toplam 22.5 milyon lira tutarında ödeme yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Destek ödemeleri başlıyor

Üreticilerin merakla beklediği 2025 Yılında Meydana Gelen Zirai Don Nedeniyle Ürünleri Hasar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Şubat 2025 itibarıyla yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, Türkiye genelinde 65 ili kapsıyor ve TARSİM sigortası bulunmayan üreticilere öncelik tanıyor.

Kırklareli'de hasar tespiti ve destek miktarı

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, il genelindeki zarar bilançosunu ve destek ayrıntılarını paylaştı. Karaca, Bu yıl bahar aylarında ülkemizin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi ilimizde de zirai don zararıyla karşılaştık. Özellikle bağ ve ceviz gibi stratejik ürünlerimizin ekili olduğu yaklaşık 8 bin dekarlık bir alanda ciddi hasar meydana geldi. Yaptığımız tespitler sonucunda 220 üreticimizin bu afetten doğrudan etkilendiğini belirledik, dedi.

Karaca, çalışmalar sonucu Kırklareli'ndeki 220 üreticiye, uğradıkları zararlar ve yaptıkları masraflar oranında toplamda 22.5 milyon lira tutarında bir destek ödemesi gerçekleştirileceğini belirtti ve bu ödemenin üreticilerin bir sonraki sezona daha güçlü girmeleri için önemli bir finansal kaynak olacağını vurguladı.

Tarım sigortası uyarısı: TARSİM zorunluluk

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, devlet desteğinin önemine dikkat çekerken üreticilere tarım sigortası yaptırmaları çağrısında bulundu. Karaca, Geçtiğimiz yıl ayçiçeğinde kuraklık sigortası yaptıran çiftçilerimiz, bu yıl verim kayıplarına karşı kendilerini güvence altına almış oldular. Tüm üreticilerimizi, emeklerini ve geleceklerini korumak adına mutlaka tarım sigortası yaptırmaya davet ediyoruz, ifadelerini kullandı.

Destek ödemeleri ile zarar gören üreticilerin yükünün hafifletilmesi ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin korunması hedefleniyor.

