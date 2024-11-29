Kırklareli'nin Kahramanı: Kadın Paramedik Pelin Nağman Hayat Kurtarıyor

Kırklareli'nde Hayat Kurtaran Kadın Paramedik

Kırklareli 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görev yapan Pelin Nağman (30), hayat kurtarmak için gaza basıyor. Kırklareli Sağlık Meslek Lisesi hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra, 2012 yılında İstanbul'da özel bir hastanede çalıştı. 2019'da paramedik ambulans sürücüsü olarak göreve başlayan Nağman, her gün gelen çağrılara en hızlı şekilde yanıt vermek için titizlikle çalışıyor.

Mesleğini Severek Yapıyor

Nağman, AA muhabirine yaptığı açıklamada mesleğine olan tutkusunu vurgulayarak, "Hayat kurtarma hissiyatı çok güzel,” dedi. Ayrıca, "Bazen üzüntü yaşadığımız durumlar da oluyor ama yaptığımız müdahalelerle hayata dönen hastalar bizi çok mutlu ediyor" şeklinde düşüncelerini paylaştı.

Çetin Kış Şartlarında Zamanla Yarış

Şartların zorlayıcı olduğu kış günlerinde, özellikle Balkan köylerinde hızlı hareket etmenin önemine değinen Nağman, "Bir gün kalbi durmuş bir hastaya acil müdahale için yola çıktık. Zorlu yol koşullarına rağmen hastayı zamanında hastaneye ulaştırmak bizim için büyük bir başarıydı" ifadesinde bulundu.

Hasta Yakınları ile Duygu Dolu Anlar

Nağman, yaşadığı bu deneyimlerin ardından hasta yakınlarının endişelerini de hissettiğini belirtirken, "Genç bir hastaydı ve zamanında varmak önem bir faktördü. Yaptığımız müdahaleyle hastanın yaşama tutunması bizi çok mutlu etti" dedi.

Olumlu Tepkiler ve Gurur Dolu Anlar

Sevkler sırasında İstanbul, Tekirdağ ve Çanakkale gibi illere de gittiğini kaydeden Nağman, trafikte diğer sürücülerin kendisine olan pozitif tepkilerini de aktardı. Hastaları ambulansa bindirirken şahit olduğu şaşkınlık ve minnet duygusu, Nağman'ı gururlandırıyor. "Hastalar çoğu zaman 'Beni sen mi getirdin?' diyerek teşekkür ediyorlar. Ambulansımızdan ayrılırken aldığımız alkışlar, motivasyonumuzu artırıyor" dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.