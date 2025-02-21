Kırklareli, Orman Banyosuyla Sağlık Turizminde Yükselişe Geçiyor

Kırklareli, Orman Banyosu ile Sağlık Turizminde Öne Çıkıyor

Kırklareli, sağlık turizminde yeni bir ivme kazanmayı planlıyor. Bu kapsamda, orman banyosu faaliyetleri öne çıkarılacak. Trakya Kalkınma Ajansı Sekreteri Mahmut Şahin, Kırklareli'nin bu anlamda çok büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizdi.

Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğiyle düzenlenen "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı"nda, Almanya Orman Banyosu ve Sağlık Akademisi Kurucu Başkanı Jasmin Schlimm Thierjung, orman banyosunun faydalarını katılımcılara aktardı.

Orman Banyosunun Faydaları

Thierjung, orman banyosu uygulamalarının son yıllarda büyük talep gördüğünü ifade ederek, insanların stresli ve yorgun hissediyor olmasının orman banyolarına olan ilgiyi artırdığını belirtti. "Orman banyosu, insanların sağlığını korumalarına yardımcı oluyor" diyen Thierjung, bu uygulamanın bilimsel açıdan faydalarının kanıtlandığını vurguladı.

Uygulama Yöntemleri

Orman banyosunun nasıl yapılacağı hakkında bilgi veren Thierjung, şu noktaları paylaştı: "Yavaş yürümek, doğanın güzelliklerini sindirmek, derin nefes almak ve yavaş hareketler yapmak orman banyosunun temel unsurlarındandır. Doğanın kaynaklarını kullanarak sağlığımızı artırmak mümkün. Üstelik çeşitli ağaçların kokularını soluyarak, kanser önleyici etkiler elde edebiliriz".

Valilik ve Yerel Destek

Kırklareli Vali Yardımcısı Hasan Tanrıseven, Türkiye’de orman banyosu konusunda büyük bir potansiyel bulunduğunu kaydetti. İğneada Longoz Ormanları gibi eşsiz doğal zenginliklerin tanıtımının önemine vurgu yaptı.

Sağlık Turizmine Yönelik Stratejiler

Mahmut Şahin ayrıca, Trakya'nın sağlık turizmi alanında büyüme hedeflerini paylaştı. 2017'de yurt dışından gelen turist sayısının 3 binken, bugün 40 binlere ulaştığını belirtti. "Kırklareli, doğasıyla sağlık turizminde önemli bir merkez olacak" ifadeleriyle, bu durumu destekleyecek projelere odaklanacaklarını kaydetti.

Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Han Ergüven de orman banyosunun detayları hakkında bilgi verdi. Kırklareli, güçlü doğası ile sağlık turizmi alanında iddialı bir konuma yükselmek için adımlar atıyor.

Kırklareli'nde sağlık turizminde öne çıkması için "orman banyosu" faaliyetlerine ağırlık verilecek. Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansınca bir otelde "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı" gerçekleştirildi.

Kırklareli'nde sağlık turizminde öne çıkması için "orman banyosu" faaliyetlerine ağırlık verilecek. Kırklareli Valiliği, Kırklareli Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansınca bir otelde "Sağlık Turizmi ve Eko Terapi Fırsatları Konferansı" gerçekleştirildi.