Kırklareli Pehlivanköy'de Açık Hava Mevlid-i Nebi Doğada Kutlandı

Pehlivanköy İlçe Müftülüğü ile Pavli Atölye işbirliğinde, Kuştepe köyündeki ağaçlarla çevrili tarım arazisinde düzenlenen Açık Hava Mevlid-i Nebi programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Programın İçeriği

Etkinlikte, tahta paletlerden oluşturulan sahneye çıkan köylüler hadis okudu. Bölgedeki camilerde görevli imamların oluşturduğu ilahi grubu, ney eşliğinde kaside ve ilahiler seslendirdi. Doğada, ağaçlar ve çimenler arasında yapılan program halktan yoğun ilgi gördü.

Müftü Akkan'ın Konuşması

İlçe Müftüsü Ahmet Akkan, konuşmasında Diyanet İşleri Başkanlığınca 2025 yılının Mevlid-i Nebi yılı ilan edildiğini anımsatarak, bu kapsamda yıl sonuna kadar Hz. Muhammed'i (SAV) anma programları düzenleyeceklerini bildirdi. Akkan, ayrıca ilk kez doğada, ağaçların arasında ve çimenlerin üzerinde böyle bir program düzenlendiklerini vurguladı.

Onun doğumu kararan kalplere nur, susuz gönüllere rahmet, insanlığa yeniden yön veren bir diriliştir. Bizlerde bu rahmetin gölgesinde bir araya gelmenin huzurunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimizin hayatı sadece bir peygamberlik görevi değil, insan olmanın en güzel örneğidir.

Akkan, daha sonra Hz. Muhammed'in hayatına ilişkin bilgiler verdi.

Sanat Yönetmeni ve Kapanış

Pavli Atölye Sanat Yönetmeni Gülşen Gürses, tüm Müslümanların Hz. Muhammed'in ümmeti olma şerefine nail olduğunu belirtti.

Program, Babaeski İlçe Müftüsü Faruk Koçak tarafından okunan duanın ardından sona erdi.

