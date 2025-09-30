Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde Seksek Oynadı

Rektör Prof. Dr. Rengin Ak, Kayalı Yerleşkesi'ndeki Öğrenci Kulüpleri Şenliği'nde stantları gezip öğrencilerle seksek oynadı; 80 kulübü destekleyeceklerini açıkladı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Kayalı Yerleşkesi'nde düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Şenliği'ne katıldı.

Rektör Ak, kulüp stantlarını gezerek öğrencilerden bilgi aldı ve onlarla seksek oynadı.

Rektör Ak'ın açıklamaları

Ak, AA muhabirine, üniversitede 80 öğrenci kulübü bulunduğunu söyledi.

Ak, amaçlarının bütün kulüpleri bir araya getirmek olduğunu belirterek şunları ifade etti: "Öğrenciler çok heyecanlıydı, ben de heyecanlandım. Çok mutlulardı bu mutluluk bize de yansıyor. Ben de geçmişte uzun süredir oynamadığım seksek gibi birçok etkinliğe katılmış oldum."

Bundan sonra bu tür etkinliklere ağırlık vereceklerini belirten Ak, bütün kulüplerin projeler yapmasına katkı sağlayacaklarını söyledi.

Kulüplerin hedefleri ve şehirle etkileşim

Ak, kulüplerin ortak çalışma yapmaları için teşvik edileceğini vurgulayarak şöyle konuştu: "Öğrencilerimiz hem yurt içinde hem de yurt dışında diğer üniversitelerdeki kulüplerle kaynaşacak ve böylece farklı etkinliklerde bir şekilde bulunmuş olacaklar. 80 aktif kulübümüz mevcut, bu kulüplerimiz farklı alanlarda. Dolayısıyla burada hem üniversite, hem de şehirde yer alacaklar. Öğrenci kulüplerimiz yapacakları etkinliklerle şehre katkı sağlayacaklar. Örneğin dans kulübümüz ve tiyatro kulübümüz şehirde yapacağı etkinliklerle vatandaşlarımıza katkı sağlamış olacaklardır."

