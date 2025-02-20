Kırklareli Valiliği CİMER Değerlendirmesinde Türkiye 1'incisi Oldu

Kırklareli Valiliği CİMER Değerlendirmesinde Çığır Açtı

Kırklareli Valiliği, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) üzerinden vatandaşların dilekçe ve bilgi edinme haklarını kullanmalarına yönelik hizmetlerde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre Türkiye birincisi olmayı başardı. Kırklareli Valisi Uğur Turan, bu başarıyı duyururken, sürecin vatandaş odaklı yönetim anlayışının bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Başarı Kriterleri

Valiliklerin CİMER üzerinden aldıkları başvuruları değerlendirme sürecinde; başvurulara verilen yanıtların hızı, doğruluğu ve etkinliği gibi kriterler esas alındı. Turan, Kırklareli Valiliği'nin bu alanda en başarılı il olarak belirlenmesinin kendileri için büyük bir onur olduğunu belirtti.

Vatandaş Odaklı Yönetim Vurgusu

Başarılarının ardında yatan temel anlayışın 'İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın' olduğu ifade eden Turan, vatandaşların CİMER aracılığıyla sadece şikayetlerini değil, aynı zamanda düşüncelerini, önerilerini ve memnuniyetlerini de ilettiklerini söyledi.

Turan, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızla uyum içerisinde çalışarak vatandaşlarımızdan gelen tüm başvuruları hızlı, etkin ve çözüm odaklı bir şekilde değerlendirmekteyiz" dedi. CİMER üzerinden gelen her başvurunun özenle incelendiğini belirten Turan, hedeflerinin, vatandaşların sorunlarına en kısa sürede yanıt vermek olduğunu açıkladı.

Personel Başarısı Kutlandı

Başarılarından dolayı Kırklareli Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü personelini de tebrik eden Turan, bu başarıların devam edeceğini dile getirdi. CİMER'in vatandaşa uzanan bir köprü işlevi gördüğünü vurgulayan Turan, başarıların artarak devam edeceğine inandıklarını sözlerine ekledi.