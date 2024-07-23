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Kırklareli Valiliği: Suriye Uyruklu Kişinin Ölümü ile İlgili Açıklama

Kırklareli Valiliği, Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in ölümüne ilişkin komplo teorilerini çürüttü.

Yayın Tarihi: 23.07.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 17:50
Kırklareli Valiliği: Suriye Uyruklu Kişinin Ölümü ile İlgili Açıklama

Kırklareli Valiliği'nden Önemli Açıklama

Kırklareli Valiliği, Suriye uyruklu İbrahim İzziddin'in 16 Temmuz 2024 tarihinde yaşanan ölümüne dair bazı haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Olayın Gelişimi

Açıklamada, İzziddin'in 14 Temmuz 2024 tarihinde Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiği ve 16 Temmuz 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı ifade edildi. İlk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İzziddin, yapılan tüm müdahalelere rağmen Masif Pulmoner Emboli ön tanısı ile hayatını kaybetti.

Otopsi Raporuna Göre

Öte yandan, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen otopsi sonucunda, basında yer alan iddiaların aksine İzziddin'de darp veya cebir izi bulunmadığı belirtildi.

Araştırma ve İnceleme Süreci

Valilik, konunun tüm yönleriyle araştırılması amacıyla inceleme ve araştırma başlattıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, ilgili otoriteler tarafından dikkatle takip edilecektir.

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