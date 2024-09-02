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Kırklareli ve Tekirdağ'daki Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olan sağanak yağmur, yaşamı olumsuz yönde etkiledi ve birçok bölgede su birikintileri oluştu.

Yayın Tarihi: 02.09.2024 17:27
Güncelleme Tarihi: 02.09.2024 17:35
Kırklareli ve Tekirdağ'daki Şiddetli Yağışlar Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Kırklareli ve Tekirdağ'da Sağanak Yağışlar

Kırklareli ve Tekirdağ, şiddetli sağanağın olumsuz etkileri altında kalıyor. Kırklareli'nde öğleden sonra başlayarak etkisini artıran yağış, Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile çevresindeki bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerinin oluşmasına neden oldu.

Vatandaşlar Yağışa Hazırlıksız Yakalandı

Sağanak yağış başladığında, hazırlıksız yakalanan birçok vatandaş, otobüs duraklarında yağmurdan korunmaya çalıştı. Bunun üzerine Kırklareli Belediyesi ekipleri, olası su baskınlarına karşı tedbir olarak rögar kapaklarını açtı.

Yağışların Devam Etmesi Bekleniyor

Kentteki sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi tahmin ediliyor. Aynı zamanda Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi de yağışlardan nasibini aldı. Havuzlar Mahallesi'ndeki semt pazarında esnaf, sağanak yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.

Belediye Ekipleri Önlemlerini Alıyor

Cemaliye ve Reşadiye mahallelerinde de caddelerde su birikintileri oluştu. Tekirdağ Belediyesi ekipleri, trafiğin aksamaması için önlemler almaya başladı.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı...

Kırklareli'nde öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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