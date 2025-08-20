DOLAR
Kırklareli Vize'de 20 Ağustos'ta Denize Giriş Yasağı

Kırklareli'nin Vize ilçesinde olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 20 Ağustos Çarşamba tüm plajlarda denize girilmesi yasaklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 09:05
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 09:05
Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, yetkililer olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün için denize girilmesini yasakladı.

Yetkili Açıklama

Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları dolayısıyla 20 Ağustos Çarşamba Vize ilçesindeki tüm plajlarda denize girilmesinin yasaklandığı bildirildi.

Denetimler ve Uyarılar

Yetkililer, vatandaşlardan yasak kararına uymalarını istedi. Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak ve uygulamanın takibini gerçekleştirecek.

