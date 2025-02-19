Kırklareli Vize'de Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Kırklareli Vize'de Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nin Vize ilçesi

yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma etkisiyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri durduruldu.

Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi. Bu durum, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güvenliği için alınan önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.