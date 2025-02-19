Kırklareli Vize'de Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitim 20 Şubat'ta durduruldu.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 17:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 17:42
Kırklareli Vize'de Eğitime Kar Engeli: 1 Gün Ara Verildi

Kırklareli Vize'de Eğitime Kar Engeli

Kırklareli'nin Vize ilçesi

yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Vize Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat'ta, yoğun kar yağışı ve buzlanma etkisiyle ilçe genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri durduruldu.

Ayrıca, hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personelinin de yarın izinli sayılacağı ifade edildi. Bu durum, hem öğrencilerin hem de öğretmenlerin güvenliği için alınan önemli bir tedbir olarak değerlendiriliyor.

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