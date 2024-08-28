Kırklareli Vize'de Şiddetli Sağanak ve Dolu Yağışı

Kırklareli Vize'den Sonra Dolu ve Sağanak Yağışlar
Kırklareli'nin Vize ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, bölge sakinlerini zor durumda bıraktı.
Yağışların Başlangıcı
Aniden başlayan sağanak, kısa sürede doluya dönüştü. Yaklaşık beş dakika süren dolu yağışı, fındık büyüklüğündeki taneciklerle yerleri tamamen beyaza bürüdü.
Vatandaşların Tepkisi
Bu beklenmedik yağışlar karşısında ilçe sakinleri, bazıları şemsiyeleriyle, bazıları ise iş yerlerinin girişlerinde korunmaya çalıştı. Sağanak sonucu meydana gelen su birikintileri ise yollarda olumsuz görüntüler oluşturdu.
Hava Durumu Tahmini
Bölgedeki hava sıcaklığı 23 derece ölçülürken, sağanağın önümüzdeki hafta başına kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.