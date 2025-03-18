Kırklarelili Bisikletçiler, Şehitler Anısına Çanakkale'ye Pedal Çevirdi

Kırklareli'nin bisiklet tutkunları, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Kırklareli Bisiklet Spor Kulübü üyesi 4 sporcu, toplamda 237 kilometre pedal çevirerek Çanakkale'ye ulaştı.

Pedal çevirdikleri yolculuğun ardından, bisikletçiler Çanakkale'deki Şehitler Abidesini ziyaret etti. Kulüp Başkanı Recep Saygın Türköz, yaptığı açıklamada, "Şehitleri hiçbir zaman unutmadık ve unutturmayacağız" diyerek duygularını dile getirdi.

Türköz, geçen dönem boyunca bu anlamlı ziyaret için hazırlandıklarını belirterek, "Tarihimize saygı, geleceğimize umut olmak için yola çıktık. Çanakkale ruhunu kalbimizde hissederek, birlik ve beraberliğin simgesi olan bu topraklara ulaştık." ifadelerini kullandı. Her pedal darbesiyle vatan uğruna canlarını veren ecdatlarına minnet sunduklarını ekledi.

Kulüp üyesi Emin Atabay ise, geçmişin izinden giderek geleceğe örnek olmak istediklerini vurguladı.

Kırklarelili bisikletçiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'ye pedal çevirdi.

Kırklarelili bisikletçiler, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale'ye pedal çevirdi.