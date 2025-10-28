Kırklarelili çiftçi tarlasına pullukla 'Cumhuriyet 102 yaşında' yazdı

Burak Tunçkol, Cumhuriyet'in 102. yılı için Lüleburgaz'daki tarlasına pullukla 'Cumhuriyet 102 yaşında, Ne mutlu Türküm diyene, Mustafa Kemal Atatürk' yazdı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 09:27
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 09:27
Evrensekiz'de anlamlı tarla mesajı

Kırklarelili çiftçi Burak Tunçkol (48), Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla Lüleburgaz ilçesi Evrensekiz beldesindeki tarlasına pullukla iz bırakarak anlamlı bir mesaj yazdı.

Tunçkol, traktörün pulluğuyla toprağa iz vererek yaklaşık 3 saatlik çalışmayla "Cumhuriyet 102 yaşında, Ne mutlu Türküm diyene, Mustafa Kemal Atatürk" yazdı.

AA ekibi çiftçinin çalışmasını dron ile görüntüledi.

Tunçkol, AA muhabirine yaptığı açıklamada Türk evladı olmaktan gurur duyduğunu belirtti ve şu ifadeyi kullandı: "Bu ülkenin şehit kanları ve bedeller ödenerek bugünlere ulaştığını". Çalışmayı yaparken çok duygulandığını vurguladı.

Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü kutlayan Tunçkol, güvenlik güçlerine yönelik selamını da iletti: "Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenlik güçlerine, kolluk kuvvetlerine, sınırlarda nöbet tutan askerlerimize ve özel harekat polislerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Bu yazıyı yazdığım için mutluyum, gururluyum."

