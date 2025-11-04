Kırklartepe Barajı'nda Son Durum Bayburt'ta Değerlendirildi

Kırklartepe Barajı'nın Son Durumu Toplantıda Ele Alındı

Devlet Su İşleri (DSİ) 22. Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden ve Bayburt’un en büyük ikinci barajı konumundaki Kırklartepe Barajı projesinin son durumu, il yönetimi ve proje paydaşlarının katıldığı bir toplantıda değerlendirildi.

Toplantı ve katılımcılar

Toplantıya Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlık etti. Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen görüşmeye, DSİ 22. Bölge Müdür Yardımcısı Ümit Yayla, DSİ 225. Şube Müdürü Muammer Adanur ve ilgili köy muhtarları katıldı.

Projeye ilişkin değerlendirmeler

Toplantıda, Kırklartepe bölgesinde yürütülen çalışmaların güncel durumu, projelerin tarımsal üretime sağlayacağı katkılar ve süreçte izlenecek yol haritası ele alındı. Katılımcılar, projenin tamamlanmasıyla birlikte 57 bin 700 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağı, bunun bölgedeki tarımsal verimliliği artıracağı ve su kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, proje sürecine ilişkin değerlendirmelerin ardından sona erdi.

KIRKLARTEPE BARAJI'NIN SON DURUMU TOPLANTIDA DEĞERLENDİRİLDİ