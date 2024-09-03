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Kirlilik ve Sosyal Eşitsizlikler Beyin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Yeni bir araştırma, çevresel kirlilik ve sosyal eşitsizliklerin beyin yaşlanma hızını artırdığını ortaya koydu.

Yayın Tarihi: 03.09.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 12:32
Kirlilik ve Sosyal Eşitsizlikler Beyin Yaşlanmasını Hızlandırıyor

Kirlilik ve Sosyal Eşitsizliklerin Beyin Sağlığı Üzerindeki Etkileri

Yeni yapılan bir çalışma, çevresel kirliliğin ve sosyal eşitsizliklerin beyin yaşlanması üzerinde önemli etkileri olduğunu gösteriyor. Nature Medicine dergisinde yayınlanan bu araştırmaya göre, yüksek kirlilik ve sosyo-ekonomik eşitsizlik içeren ülkelerde yaşayan bireylerin beyinleri, daha hızlı bir yaşlanma sürecine girebiliyor.

Araştırmanın Amaç ve Metodolojisi

15 farklı ülkeden 5.306 katılımcının verileri analiz edilerek, sosyal ve fiziksel çevrelerin beynin yaşlanma sürecine olan etkileri incelendi. Araştırmanın kapsamında, katılımcıların fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve elektrofizyolojik yöntem olan elektroensefalografi (EEG) verileri kullanıldı. Bu analizler sayesinde sağlıklı bireyler ile Alzheimer gibi hastalıkları bulunan kişilerin beyin yaşları arasındaki farklar ölçüldü.

Kirliliğin Etkisi

Hava kirliliği ve çeşitli sağlık sorunlarının beynin yaşlanma sürecinde önemli bir rol oynadığı kaydedildi. Araştırma sonuçları, kirlilik ve sosyal eşitsizliklerin yoğun olduğu bölgelerde yaşayan bireylerin beyin yaşlarının daha hızlı ilerlediğini gösteriyor.

Cinsiyet Eşitsizliği ve Beyin Sağlığı

Ayrıca, Alzheimer hastalığına sahip kadınların beyin yaşlarının, benzer durumda olan erkeklere göre daha fazla olduğunu gözlemleyen araştırmacılar, bu durumun sağlık ve sosyal alanlardaki cinsiyet eşitsizliği ile bağlantılı olabileceğini açıkladı.

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