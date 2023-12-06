Kırmızı Bülten ile Aranan İngiliz Mafyası İstanbul'da Yakalandı

İngiltere'nin kuzey doğu bölgesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen, 4 Aralık'ta İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgüt lideri İstanbul'da yakayı ele verdi. İngiliz mafyası Shaun Monaghan'ın İstanbul merkezli düzenlenen Kafes-16 operasyonu ile yakalandığı açıklandı.

Sosyal medya hesabından duyuru yapan Bakan Yerlikaya yurt içi ya da yurt dışı bağlantılı zehir tacirleri ile mücadelenin devam edeceği mesajını verdi.

Suç örgüt lideri Shaun Monaghan'ın Türkiye'ye 25 Ekim tarihinde geldiğinin tespit edildiğini söyleyen Yerlikaya, "4 Aralık günü hakkında kırmızı bülten yayınlanmış ve kahraman polisimiz tarafından 1 gün içerisinde Fatih'te bir otelde yapılan Kafes-16 operasyonuyla yakalanmıştır." şeklinde açıklama yaptı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, Göçmen Kaçakçılığı ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ve İstihbarat ekiplerini bu operasyon ile elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik ettiğini belirten Bakan Yerlikaya, uluslararası ve ulusal organize suç örgütlerinden Türkiye'yi temizlemekte kararlı olduklarının altını çizdi.

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, silahlı organize suç örgütü lideri Shaun Monaghan hakkında İnterpol tarafından uyuşturucu ticareti, silahlı yaralama ve yasa dışı silah/mühimmat bulundurma suçlarından kırmızı bülten yayımlandı.

Shaun Monaghan'ın liderliğini üstlendiği örgütün, İngiltere genelinde büyük miktarlarda kokain ve eroin dağıttığı belirlendi. Ayrıca, örgütün yasa dışı silah ticareti, silahlı yaralama, silahlı tehdit ve silahlı soygun gibi suçları da işlediği ortaya çıktı.