Kırmızı Bültenle Aranan 8 Şüpheli Türkiye'ye İade Edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kırmızı bültenle uluslararası ve ulusal seviyede aranan 8 şüphelinin çeşitli ülkelerden Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:25
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:25
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 6 kişi ile ulusal seviyede aranan 2 kişinin yakalanıp Türkiye'ye iadelerinin sağlandığını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol-Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele başkanlıkları ile Asayiş Daire Başkanlığı tarafından yürütülen koordineli çalışmalar sonucu gözaltına alınan isimler ve suçlamalar şöyle:

O.A. — Gürcistan'da yakalandı. Suçlamalar: 'yaralama, görevi yaptırmamak için direnme, hakaret ve hırsızlık' (kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu).

S.Ö. — Gürcistan'da yakalandı. Suçlamalar: 'kasten yaralama, nitelikli yağma ve banka veya kredi kartının kötüye kullanılması ve silahla tehdit' (kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu).

Y.İ. — İran'da yakalandı. Suçlama: 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ithal etme' (kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu).

A.A. — Hırvatistan'da yakalandı. Suçlama: 'kasten yaralama' (kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu).

H.D. — Almanya'da yakalandı. Suçlama: 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' (kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu).

T.T. — Arnavutluk'ta yakalandı. Suçlamalar: 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve yaralama' (kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranıyordu).

S.B. — Gürcistan'da yakalandı. Suçlamalar: 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma' (ulusal seviyede aranıyordu).

H.E. — Gürcistan'da yakalandı. Suçlama: 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' (ulusal seviyede aranıyordu).

Yerlikaya'nın açıklamasına göre, söz konusu şahısların ülkemize iadeleri sağlandı ve süreç ilgili birimlerce tamamlandı.

