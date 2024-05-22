Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı

İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekip, Kırmız bültenle aranmakta olan organize suç örgütünün elebaşı olan Barış Boyun’u İtalya’da Viterbo şehrinde yakalamayı başardı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Boyun ile birlikte 19 kişi daha gözaltına alındı.

İtalyan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Milano Mahkemesi’nden çıkan gözaltı kararı ile İnterpol, İtalya ve Türkiye polis ekiplerinin birlikte düzenledikleri operasyonlar sonucunda organize suç örgütü lideri Barış Boyun ve beraberinde bulunan 18 kişi yakalandı.

Yakalananların terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak gibi suçlardan arandığı ifade edildi.