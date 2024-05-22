Bist 100
10.930,48 0%
DOLAR
32,19 0,09%
EURO
34,93 -0,14%
ALTIN
2.489,24 -0,05%

Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı

Kırmız bültenle aranmakta olan organize suç örgütünün elebaşı Barış Boyun, İtalya’da ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 22.05.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 12:03
Kırmızı bültenle aranan organize suç örgütü lideri Barış Boyun İtalya’da yakalandı

İtalya ve Türk polisinden oluşan bir ekip, Kırmız bültenle aranmakta olan organize suç örgütünün elebaşı olan Barış Boyun’u İtalya’da Viterbo şehrinde yakalamayı başardı. Gerçekleştirilen operasyon sonucunda Boyun ile birlikte 19 kişi daha gözaltına alındı.

İtalyan Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, Milano Mahkemesi’nden çıkan gözaltı kararı ile İnterpol, İtalya ve Türkiye polis ekiplerinin birlikte düzenledikleri operasyonlar sonucunda organize suç örgütü lideri Barış Boyun ve beraberinde bulunan 18 kişi yakalandı.

Yakalananların terör amaçlı suç örgütü kurmak, cinayet amaçlı silahlı çete kurmak, yaralama, yasa dışı silah ve patlayıcı bulundurmak, silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasa dışı göçe yardımcı olmak gibi suçlardan arandığı ifade edildi.

İLGİLİ HABERLER

Bankalar değil PTT kesenin ağzını açtı! Başvurana 100.000 TL anında kredi

O illerde yaşayanlara müjde! Faizsiz destek kredisi ödemeleri başladı!

23 Mayıs günlük burç yorumları! O burçlara yıldızlar bir başka gülecek

Kurban Bayramına kadar buzlukları dolduracak dev destek! Dana kıyma 189 TL'ye düştü

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Kurban Bayramına kadar buzlukları dolduracak dev destek! Dana kıyma 189 TL'ye düştü

Devletten öğrenciye Kurban Bayramı müjdesi! O gün gidene 5 bin lira verilecek

Bu işi yapan gençlere 1 milyon 500 bin TL destek! Başvuru şartları tek tek açıklandı

Market alışverişleri cep yakmasın diye Ziraat Bankası teyakkuza geçti! 500 TL hediye

Faizsiz kredi için tek şart yeter! Acil nakit ihtiyacı olan o bankaya koşuyor

Doğalgaz, elektrik, su faturası ödeyene 750 para iadesi verilecek!

Prim gününü bu kadar dolduran yaşadı! Maaşlar ikiye katlanacak

Bankalar değil PTT kesenin ağzını açtı! Başvurana 100.000 TL anında kredi

Bu krebin börekten farkı yok! Pratik ve lezzetli krep tarifi

O illerde yaşayanlara müjde! Faizsiz destek kredisi ödemeleri başladı!

Beklenen ödemeler başladı! Tek kuruş geri ödemeden o kişilere 7.608 TL nakit destek!

23 Mayıs günlük burç yorumları! O burçlara yıldızlar bir başka gülecek