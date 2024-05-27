Kırmızı bültenle aranan şahıs Adana’da yakalandı: 20 bin TL kefaretle serbest kaldı

İsveç’te bir cinayetle ilişkili olarak, Interpol’ün hakkında kırmız bültenle arama çıkardığı şahıs, Adana’da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Irak asıllı Türk ve İsveç vatandaşı İ.A. isimli şahısın yakalandığı operasyonda, çelik yelek, bir ruhsatsız tabanca ve 12 adet mermi de ele geçirildi.

İ.A. isimli şahsın, İsveç’te bir uyuşturucu çetesinin elebaşı olduğu, bu nedenle bir başka grupla husumet yaşadığı ve yaşananlar nedeniyle İ.A.’nın annesinin öldürüldüğü öğrenildi.

Emniyetteki işlemler sonrasında adliyeye sevk edilen isim, 20 bin TL kefaretle serbest bırakıldı.