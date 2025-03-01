Kırmızı Bültenle Aranan Sinan Memi, İstanbul'a İndirildi

Kırmızı bültenle aranan Sinan Memi, Polonya'da yakalandı ve İstanbul'a getirildi. Suç örgütü faaliyetleri açığa çıktı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:10
Kırmızı Bültenle Aranan Sinan Memi, İstanbul'a İndirildi

Kırmızı bültenle aranan ve Polonya'da yakalanan "Daltonlar" organize suç örgütünün elebaşlarından Sinan Memi, Ankara'dan İstanbul'a getirildi. İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen bu operasyon, suç örgütünün üst düzey yöneticilerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların bir parçası.

Memi'nin, "Daltonlar" suç örgütüyle hareket ettiği dönemde işlediği suçlar dikkat çekici. 1 Ocak 2023'te Sarıyer Uskumruköy'de gerçekleşen F.Y'nin öldürülmesi olayında tetikçi olarak görev almış, 18 Haziran 2024'te Kartal'daki bir film setine yönelik kurşunlama olayında ise azmettirici olarak sorumlu tutulmuştur.

Suç örgütünden ayrıldıktan sonra da karıştığı olaylar ortaya çıkmıştır. 10 Eylül 2024'te Üsküdar'da K.Ç.T'nin öldürülmesi ve Bakırköy'de bir iş yeri sahibinin yağmalanması için tehdit edilmesine dair azmettirici olduğu belirlenmiştir. Ekipler, Memi'nin aynı zamanda 27 Eylül 2024'te bir kişinin evinde keşif yapan 2 kişinin çalıntı motosiklet ve silahla yakalanmasında da azmettiren rolü üstlendiğini tespit etmiştir.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, Türkiye genelinde organize suçlarla mücadeleye yönelik operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün düzenlediği basın toplantısında, kırmızı bültenle aranan diğer suçluların da yakalanarak Türkiye'ye getirileceğini vurgulamıştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Türk polisinden kaçamazsınız" uyarısında bulundu ve organize suç örgütü üyelerinin asla yanlarına kalmayacaklarını belirtti.

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