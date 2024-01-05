Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çanakkale'de yakalandı

Özbek vatandaşı Nilufar Mirxanova, insan ticareti yapmakla suçlanarak Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılmıştı. Mirxanova, Çanakkale Ayvacık'ta polis tarafından gözaltına alındı. Mirxanova'nın, cinsel istismara maruz bıraktığı insanları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia ediliyordu.

Kırmızı bültenle aranan şüpheli, Çanakkale'de yakalandı
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Çanakkale'de polis operasyonuyla gözaltına alınan Nilufar Mirxanova (40), insan ticareti suçundan aranıyordu. Mirxanova, Özbekistan'dan getirdiği insanları cinsel sömürüye tabi tutarak yurt dışına kaçırmaya çalışan bir çete lideriydi. Mirxanova, Interpol tarafından kırmızı bültenle 'Madame Claude' olarak tanınıyordu.

İNTERPOL TARAFINDAN KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Madame Claude

Özbekistan'dan insan kaçıran ve cinsel sömürüye tabi tutan bir çete lideri olan Nilufar Mirxanova, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyordu. Mirxanova, Çanakkale Ayvacık'ta Küçükkuyu'da saklandığı evde, emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla yakalandı. Mirxanova, 'Madame Claude'' lakabıyla tanınıyordu.

TÜRKİYE'YE YASA DIŞI YOLLARLA GİRMİŞ

Mirxanova, insan ticareti yapan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir suçlu olarak polis tarafından izleniyordu. Mirxanova, farklı ülkelerden getirdiği kadınları Türkiye'ye kaçak sokmuş ve genelevlerde çalıştırmıştı. Mirxanova, 'Madame Claude' lakabıyla biliniyordu.

Çanakkale Ayvacık'ta Küçükkuyu'da saklanan Nilufar Mirxanova, polis ekiplerince düzenlenen baskınla ele geçirildi. Mirxanova, insan ticareti yapmakla suçlanan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir çete lideriydi. Mirxanova, Türkiye'ye yasa dışı giriş yapmış ve oturma izni almamıştı. Mirxanova, emniyette tamamlanan işlemlerinin sonrasında Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'nde tutuldu.

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