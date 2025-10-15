Kırmızı Çehreliler Sergisi Başkentte Açıldı — Türk-İslam Medeniyeti

Başkentte açılan 'Kırmızı Çehreliler' sergisi, Türk-İslam medeniyetine katkıları eser, belge ve görsellerle anlatıyor. 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

Yayın Tarihi: 15.10.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 15.10.2025 14:05
15 Temmuz Demokrasi Müzesi — 15 Aralık'a kadar

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kırmızı Çehreliler sergisi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesinde sanatseverlerle buluştu. Sergi, 'Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi' projesi kapsamında ziyaret edilebilecek.

Sergi ismini, Hazreti Muhammed'in Türkleri tanımlamak için kullandığı 'Kırmızı Çehreliler' ifadesinden alıyor ve Türk-İslam medeniyetine hizmet etmiş önemli isimleri, eserleri ve belgeleri bir araya getiriyor.

Sergide Yer Alanlar

Ziyaretçiler, Divanu Lugati't-Türk'ten Orhun Abideleri'ne; Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin seçkin örneklerinden hat, tezhip ve minyatür sanatına; ahşap ve taş işçiliğine uzanan geniş bir koleksiyonu inceleyebilecek.

Sergide ayrıca Hazreti Muhammed'in hadislerinden Kaşgarlı Mahmud'un satırlarına; Uluğ Bey, Ali Kuşçu, İbni Sina ve Biruni gibi bilginlerin çalışmalarından Mimar Sinan, Şeyh Hamdullah, Levni ve Matrakçı Nasuh gibi sanat ustalarının eserlerine kadar uzanan zengin bir içerik sunuluyor.

Tarihsel ve Kültürel Bağlam

Sergi, Türklerin tarih boyunca İslam kültür ve medeniyetine kazandırdığı değerleri hatırlatmayı ve bu mirası genç kuşaklara aktarmayı amaçlıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'ndaki kahramanlığı ve kültüre kazandırdığı değerler ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kültürel mirasın korunması, uluslararası alanda bilimin geliştirilmesi ve Türk-İslam sanatlarının tanıtılmasına yönelik çalışmaları da sergide yer buluyor.

15 Temmuz Demokrasi Müzesi Müdürü Ali Haydar Atalar, sergide Türklerin geçmişten bugüne taşıdığı kültürel hafızanın bütüncül biçimde yansıtıldığını belirtti.

Kırmızı Çehreliler sergisi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce, Türk-İslam medeniyetine hizmet etmiş önemli isimlerin anlatıldığı "Kırmızı Çehreliler" sergisi başkentte ziyarete açıldı. "Cumhuriyetimizin 102. Yılında 102 Süreli Sergi" projesi kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde açılan sergi, ismini Hazreti Muhammed'in Türkleri tanımlamak için kullandığı "Kırmızı Çehreliler" ifadesinden alıyor.

