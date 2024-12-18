Kırmızı Kitap'ın Güncellenmesi Tamamlanmak Üzere

Kırmızı Kitap olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi çalışmalarında sona gelindi. Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülen bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için gizli bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında ayın başında yapıldı. Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, iç ve dış tehditleri madde madde belirleyen önemli bir belge niteliğini taşıyor. Bu yılın ilk aylarında bakanlıklar ve ilgili kuruluşlardan görüşler toplanarak, belge üzerinde düzenlemeler yapılmaya başlandı.

Gizlilik nedeniyle katılımcıların cep telefonları ve akıllı saatleri alınan toplantıda, belgede yapılması planlanan değişiklikler detaylı bir şekilde ele alındı. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde olduğu bu kritik toplantının ardından, güncelleme çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Güncellenen belgenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısında görüşüleceği bekleniyor. Daha önce en son güncelleme 30 Eylül 2019'da yapılmıştı. O toplantıda, ülkemizde ve dünyada meydana gelen gelişmelerin milli güvenlik üzerindeki etkileri değerlendirilmişti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulunda yaptığı açıklamada, "Milli Güvenlik Siyaseti Belgesinin çok kapsamlı bir belge olduğunu ve önümüzdeki Milli Güvenlik Kurulu'nda tartışılarak resmiyete geçeceğini" ifade etti. Yılmaz, 2025 yılında yeni belgenin hayata geçmesini beklediklerini belirtti.