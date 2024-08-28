Kirov Bölgesi İlk İHA Saldırısını Yaşadı

Kirov Bölgesinde İlk İHA Saldırısı Gerçekleşti

Rusya'nın Kirov bölgesi, ilk defa insansız hava araçlarının (İHA) hedefi haline geldi. Kirov Bölge Valisi Aleksandr Sokolov, Telegram kanalı üzerinden yaptığı duyuruda, Kotelniç şehrine yönelik 5 İHA ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Olayın Detayları

Saldırılardan birinin, Kotelniç’teki petrol deposuna isabet etmesi sonucunda yangın çıktığı belirtildi. Vali Sokolov, "Yangın tamamen söndürüldü. Yaralı ya da ölü kimse yok. Durum kontrol altında ve olay yerinde ilgili ekipler çalışmakta," diyerek bölgedeki durumu özetledi.

Saldırının Ardındaki Güçler

Rusya Savunma Bakanlığı ise yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik 12 İHA ile bir saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. Bu süreçte Voronej bölgesinde 8, Rostov bölgesinde ise 4 İHA'nın Rus hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kirov, Rusya-Ukrayna sınırına yaklaşık 1500 kilometre mesafede yer almaktadır. Bu olay, bölgenin tarihindeki ilk insansız hava aracı saldırısının meydana gelmesi açısından dikkat çekicidir.