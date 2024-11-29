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Kırsal Kalkınma Destekleri Projelerinde Tamamlanma Süresi Uzatıldı

Kırsal kalkınma destekli tarıma dayalı projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025'e kadar uzatıldı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 09:24
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 09:24
Kırsal Kalkınma Destekleri Projelerinde Tamamlanma Süresi Uzatıldı

Kırsal Kalkınma Destekleri Projelerinde Süre Uzatımı Müjdesi

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında desteklenen tarıma dayalı yatırım projelerinin tamamlanma süresi, 30 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile bu yenilik resmiyet kazanmış oldu.

Tebliğ Detayları

Yapılan düzenlemeye göre, mücbir sebepler dışında kalan hallerde hibe sözleşmesinin imzalandığı takvim yılının kasım ayının son iş günü olan projelerin tamamlanma süresi 30 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Bu düzenleme, özellikle kırsal kalkınma desteklerinden yararlanan çiftçiler ve yatırımcılar için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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