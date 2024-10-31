Kırsal Kalkınma Hedefleri ve IPARD III Programı Önemi

TKDK Başkanı Antalyalı'dan Kırsal Kalkınma Vurgusu

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" kapsamındaki konuşmasında, kırsal kalkınmanın önemine değindi. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde düzenlenen toplantıda Türkiye'nin her yerinde tarımsal kalkınmayı sağlama hedefinde olduklarını belirtti.

Doğdukları Yerde Doyma Hedefi

Başkan Antalyalı, "Kırsal kalkınma ile insanları doğdukları yerde doyar hale getirme hedefiyle çalışıyoruz. Bölgeler arası gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmak için gayret sarf ediyoruz," dedi.

Desteklenen Projeler ve Yatırımlar

Antalyalı, 2011 yılından bu yana 25 bin projeye destek verdiklerini ve toplamda 3,5 milyar avroluk yatırım gerçekleştiğini ifade etti. Ayrıca, 1,8 milyar avroluk yatırım hibe desteği sunduklarını anlattı. Bu yıl için 251 milyon avroluk çağrı paketi açıkladıklarını belirten Antalyalı, "450 milyon avroluk bir yatırım daha gerçekleştireceğiz," dedi.

Rekabet Gücü Yüksek İşletmeler Yaratma Hedefi

“Biz yerinde üretim ve yerinde işleme istiyoruz.” diyen Antalyalı, bu yeni yaklaşımla hem iç tüketime hem dış pazara yönelik rekabet gücü yüksek işletmeler yaratmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırsal Kalkınmanın Çok Yönlü Doğası

Kırsal kalkınmanın sadece hayvancılıkla ya da bitkisel üretimle sağlanamayacağını vurgulayan Antalyalı, kırsal turizmin ve gençlerin, kadınların bu süreçteki kritik rollerine dikkat çekti. "Bugüne kadar 6 bin 500 kadın yatırımcı sayısına ulaştık," diye ekledi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü Yöneticilerinin Değerlendirmeleri

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nden Hasan Hüseyin Han, programın tüm Türkiye'ye yayılmasının önemini vurgularken, Antalya Tarım ve Orman Müdürü Fırat Erkal da kentin tarımsal üretimde Türkiye'deki liderliğini dile getirdi. Erkal, "Geçen yıl Antalya'nın toplam ihracatının %57'si tarımsal ihracattan oluşuyordu," dedi.

Toplantının Katılımcıları

Programa, kamu kurumları, tarımsal kooperatif temsilcileri, yatırımcılar ve çiftçilerin yanı sıra birçok sektör paydaşı katıldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde, "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, toplantıda konuşma yaptı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde, "IPARD III Programı Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Başkanı Dr. Ahmet Abdullah Antalyalı, toplantıda konuşma yaptı.