Kırsalda Bereket Projesi'nde Başvurular Başladı!

Kırsalda Bereket Projesi İçin Başvurular Alınıyor
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırsalda Bereket, Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuruların başladığını duyurdu. Bakan Yumaklı, bu ay sonuna kadar başvuruların değerlendirileceğini ve ilk hayvan dağıtımlarının Mart ayında yapılacağını açıkladı.
Projenin Amaçları ve Detayları
Yumaklı, projeyle ilgili bilgi verirken, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tarafından sunulacak olan gebe büyükbaş hayvanların uygun maliyetlerle üreticilere verileceğini belirtti. Projenin ana hedefi, Türkiye'nin yerli kırmızı et üretimini artırmak ve ithalatı azaltmak olarak ifade edildi. “Bu süreçte verim ve kaliteye de önem veriyoruz. Verilecek hayvanlar etçi ve damızlık olarak seçilecek” Projenin aile işletmelerini güçlendirmeyi, kadın ve gençleri sektöre kazandırarak bu sayede kırsalı kalkındırmayı amaçladığını vurgulayan Yumaklı, 200 baş altı kapasitedeki hayvancılık işletmeleri ile ilk kez hayvancılık yapacak genç kadınların projeden yararlanacağını aktardı. Projenin değerlendirme süreci hakkında bilgi veren Yumaklı, 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, 40 yaş altındaki gençlere ve deprem bölgesindeki üreticilere artı puan verileceğini belirtti. Üreticilere 5 ile 15 arasında gebe hayvan verileceği ancak eğer üretici veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayının 30'a çıkacağını açıkladı. Yumaklı, üreticilere yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği sunulacağını ve Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabileceğini duyurdu. Ayrıca, verilen hayvanların bir yıllık TARSİM sigortasını da karşılayacaklarını ve hayvan kaybı durumunda bu sigortadan yararlanılacağını sözlerine ekledi. Projeye başvuruların bugünden itibaren alındığını ifade eden Yumaklı, üreticilerin başvurularını il veya ilçe müdürlüklerinden yapabileceğini bildirdi. Ayrıca, Yumaklı, Ramazan öncesi gıda fiyatlarında olası artışlara karşı hızlı müdahale edeceklerini de sözlerine ekledi.
Aile İşletmeleri ve Genç Kadınlar İçin Fırsatlar
Destekleme Süreci ve Kriterler
Mali Destek ve İhtiyaç Ödemeleri
Başvuru Süreci ve Ramazan Hazırlıkları
Projenin aile işletmelerini güçlendirmeyi, kadın ve gençleri sektöre kazandırarak bu sayede kırsalı kalkındırmayı amaçladığını vurgulayan Yumaklı, 200 baş altı kapasitedeki hayvancılık işletmeleri ile ilk kez hayvancılık yapacak genç kadınların projeden yararlanacağını aktardı.
Projenin değerlendirme süreci hakkında bilgi veren Yumaklı, 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, 40 yaş altındaki gençlere ve deprem bölgesindeki üreticilere artı puan verileceğini belirtti. Üreticilere 5 ile 15 arasında gebe hayvan verileceği ancak eğer üretici veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayının 30'a çıkacağını açıkladı.
Yumaklı, üreticilere yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği sunulacağını ve Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabileceğini duyurdu. Ayrıca, verilen hayvanların bir yıllık TARSİM sigortasını da karşılayacaklarını ve hayvan kaybı durumunda bu sigortadan yararlanılacağını sözlerine ekledi.
Projeye başvuruların bugünden itibaren alındığını ifade eden Yumaklı, üreticilerin başvurularını il veya ilçe müdürlüklerinden yapabileceğini bildirdi. Ayrıca, Yumaklı, Ramazan öncesi gıda fiyatlarında olası artışlara karşı hızlı müdahale edeceklerini de sözlerine ekledi.