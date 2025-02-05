Kırsalda Bereket Projesi'nde Başvurular Başladı!

Aile İşletmeleri ve Genç Kadınlar İçin Fırsatlar

Projenin aile işletmelerini güçlendirmeyi, kadın ve gençleri sektöre kazandırarak bu sayede kırsalı kalkındırmayı amaçladığını vurgulayan Yumaklı, 200 baş altı kapasitedeki hayvancılık işletmeleri ile ilk kez hayvancılık yapacak genç kadınların projeden yararlanacağını aktardı.

Destekleme Süreci ve Kriterler

Projenin değerlendirme süreci hakkında bilgi veren Yumaklı, 20 baş altı üretim yapan aile işletmelerine, 40 yaş altındaki gençlere ve deprem bölgesindeki üreticilere artı puan verileceğini belirtti. Üreticilere 5 ile 15 arasında gebe hayvan verileceği ancak eğer üretici veteriner hekim, ziraat veya gıda mühendisi ise bu sayının 30'a çıkacağını açıkladı.

Mali Destek ve İhtiyaç Ödemeleri

Yumaklı, üreticilere yıllık 270 bin lira bakım ve besleme desteği sunulacağını ve Ziraat Bankası aracılığıyla 2 yıla kadar ödemesiz, 3 veya 5 yıl geri ödemeli sübvansiyonlu kredi kullanılabileceğini duyurdu. Ayrıca, verilen hayvanların bir yıllık TARSİM sigortasını da karşılayacaklarını ve hayvan kaybı durumunda bu sigortadan yararlanılacağını sözlerine ekledi.

Başvuru Süreci ve Ramazan Hazırlıkları

Projeye başvuruların bugünden itibaren alındığını ifade eden Yumaklı, üreticilerin başvurularını il veya ilçe müdürlüklerinden yapabileceğini bildirdi. Ayrıca, Yumaklı, Ramazan öncesi gıda fiyatlarında olası artışlara karşı hızlı müdahale edeceklerini de sözlerine ekledi.