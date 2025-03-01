Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde İlk İftar Coşkusu

Kırşehir'de Ramazan dolayısıyla Ahi Evran Külliyesi'nde yüzlerce kişi, birlikte ilk oruçlarını açtı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 20:36
Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde İlk İftar Coşkusu

Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde İlk İftar Coşkusu

Kırşehir'de Ramazan ayının başlangıcında, Ahi Evran Külliyesi'nde düzenlenen iftar programında yüzlerce kişi aynı sofrada buluştu.

Kırşehir Valiliği ile Vakıflar Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, vatandaşlar birlikte ilk oruçlarını açmanın sevincini yaşadı.

İftar Sofrası Hazırlandı

TOKİ Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin katkılarıyla üç çeşit yemek, tatlı, hurma ve su, çadırda misafirlere sunuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin de yapıldığı programda, iftar saati geldiğinde top atışı gerçekleştirildi.

Dua ve Barış Temennisi

İl Müftüsü Mustafa Tekin, oruçların kabul olmasını dileyerek, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum coğrafyalara huzur ve barış getirilmesi için dualar etti.

Vali Murat Sefa Demiryürek'in Açıklamaları

Program sonrası bir konuşma yapan Vali Murat Sefa Demiryürek, Ramazan'a ulaşmanın mutluluğunu paylaştı. Çadırda 500 vatandaşla iftar yapıldığını belirten Demiryürek, "Bu sofranın Ramazan boyunca herkese açık olduğunu ve 29 gün boyunca Kırşehirli hemşehrilerimize çeşitli ikramlarda bulunacağımızı" ifade etti.

İftarın ardından birçok katılımcı, Ahi Evran Camisi'nde namaz kıldı.

Ramazan dolayısıyla Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan çadıra gelen yüzlerce kişi, birlikte...

Ramazan dolayısıyla Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan çadıra gelen yüzlerce kişi, birlikte ilk oruçlarını açtı.

Ramazan dolayısıyla Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan çadıra gelen yüzlerce kişi, birlikte...

Ramazan dolayısıyla Kırşehir Ahi Evran Külliyesi'nde kurulan çadıra gelen yüzlerce kişi, birlikte ilk oruçlarını açtı.

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